A Olbia fervono i preparativi per brindare all'anno che verrà con Marco Mengoni e Lazza: i tecnici sono al lavoro sul Molo 1 bis dell'Isola Bianca e il Comune ha emesso l'ordinanza per regolamentare il traffico nelle vie interessate dall'evento di Capodanno.

Montato (quasi) il palco di quattrocento metri quadri su cui si alterneranno i due artisti, gli addetti ai lavori stanno piazzando tre torri alte otto metri per illuminare la notte più lunga dell'anno.

Per San Silvestro, la porzione del centro storico limitrofa all'area concerto si trasformerà in una maxi zona pedonale: dalle 18 del 31 dicembre alle 4 dell'1 gennaio saranno interdette alla circolazione delle macchine le vie Garibaldi, Principe Umberto, Poltu Ezzu, Bettino Craxi e Nanni.

