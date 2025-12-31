È morto a Roma a 82 anni Valentino Martelli, medico sardo di fama internazionale e pioniere della cardiochirurgia nell’Isola.

Nato a Cagliari nel 1943, dopo la laurea in Medicina, ha perfezionato la sua formazione a Catania sotto la guida del maestro Luciano Provenzale, per poi trasferirsi a Londra, dove è diventato allievo di Donald Ross, celebre cardiochirurgo sudafricano e pioniere mondiale nella chirurgia delle valvole cardiache.

A Londra ha diretto l’Italian Hospital, trasformandolo in un punto di riferimento per i pazienti sardi, che vi furono operati a migliaia. Nel 1988 è tornato in Sardegna, diventando primario del primo reparto di cardiochirurgia dell’Isola, che ha portato a livelli d’eccellenza, tra i più moderni e aggiornati del Sud Italia. Tra le sue numerose operazioni, nel 1988 ha eseguito il primo trapianto di cuore della storia della medicina sarda.

Martelli ha avuto anche una carriera politica: eletto senatore nel 1992, è stato rieletto fino al 2001 e ha ricoperto l’incarico di sottosegretario agli Esteri nel governo D’Alema. Tornato a Cagliari, ha proseguito la sua attività fino alla pensione, nel 2006.

(Unioneonline)

