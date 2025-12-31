Un bilancio di fine anno che mette al centro «il lavoro di squadra, i risultati concreti e una visione di sviluppo di lungo periodo». Il sindaco di La Maddalena, Fabio Lai, si promuove, ripercorrendo gli obiettivi raggiunti nel 2025 dall’Amministrazione comunale.

Al termine di un anno “intenso e ricco di risultati”, così lo ha definito, il sindaco Fabio Lai tira le somme sull’attività svolta nel 2025, esprimendo ampia soddisfazione per il lavoro dell’Amministrazione comunale e per gli obiettivi condivisi e programmati all’interno della maggioranza. “I risultati ottenuti – dichiara Lai – sono il frutto di un lavoro corale. Nessun traguardo sarebbe stato possibile senza una squadra compatta e motivata, capace di lavorare con spirito di collaborazione e visione comune. Il valore del gruppo è stato la vera forza di questa Amministrazione”.

A funzionare è stata l’intera macchina comunale: gli uffici hanno supportato l’azione politica con professionalità, disponibilità e senso del dovere, trasformando gli indirizzi amministrativi in atti concreti e cantieri aperti.

“Non potevo chiedere di più", prosegue il sindaco; Assessori e consiglieri hanno dato il massimo, ciascuno per le proprie deleghe, dimostrando impegno, serietà e grande senso di responsabilità verso la città e i cittadini”.

Ripensando alla fase di programmazione, Lai ammette come la lista degli obiettivi fosse lunga e complessa. A consuntivo, però, il bilancio è positivo: tutti i traguardi sono stati centrati, afferma il sindaco, anche grazie a una sana competizione interna che ha rappresentato un moltiplicatore di risultati.

“Lo dico sempre da cinque anni, non sono il miglior Sindaco, ho la squadra migliore”. Tra i principali interventi – scrive sempre il sindaco Lai - figurano le opere per la mobilità e le infrastrutture, i progetti dedicati allo sport e alle politiche giovanili, il rafforzamento dei servizi socio-sanitari, gli investimenti in cultura e ambiente e, soprattutto, l’approvazione del PUC dopo oltre vent’anni, che fornisce alla città strumenti chiari per il futuro.

“Chiudiamo l’anno – conclude il sindaco – con la consapevolezza di aver dato il massimo e con la determinazione di continuare su questa strada”.

