Ladri “buongustai” a Monastir, dove nella notte passata ignoti ladri hanno rubato alcune decine di chili di gamberoni pronti per il cenone di Capodanno.

Al “Coyote”, ristorante-pizzeria di località San’Angelo, a due passi dalla rotonda per San Sperate, rischia dunque di saltare il luculliano banchetto con 150 prenotazioni.

«Il locale è solo out: avevamo tutto pronto per il cenone, ma stamattina i miei collaboratori hanno trovato il cancello aperto e, una volta entrati all’interno del locale hanno notato il furto: sacchetti di cozze aperti e gettati a terra e, soprattutto, la mancanza di ben 11 scatole di gamberoni da 45 euro a scatola», racconta Luca Porru, titolare del locale.

A lui non è rimasto altro che denunciare l’accaduto ai carabinieri di Monastir e mettersi alla ricerca, nei punti vendita aperti nell’ultimo giorno dell’anno, dei prelibati crostacei. Una corsa contro il tempo per salvare il cenone di San Silvestro che il ristoratore spera di vincere.

«Il banchetto non salterà: mi sto dando da fare per ricomprare i gamberoni, spero di riuscire a trovare la merce altrimenti saremo costretti a variare il menù», assicura Porru che conta nel supporto delle immagini del sistema di videosorveglianza per individuare gli autori del singolare furto. «Chi è passato in auto da quelle parti, tra mezzanotte di ieri e le otto di stamattina, può averlo fatto solo per raggiungere il mio locale e compiere il furto».

