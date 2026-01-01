«Buonasera Olbia, buonasera Sardegna: grazie di essere qui sotto la pioggia, siete degli eroi, anzi dei guerrieri».

Total black, sotto una pioggia battente, Marco Mengoni accende la notte di San Silvestro di Olbia.

Prima "Ti ho voluto bene veramente” e poi “Guerriero” infiammano il pubblico al Molo 1 bis dell'isola Bianca. Balla la folla al ritmo di “No stress” e canta sulle note di “Sai che”. Una line up con quindici dei suoi brani più conosciuti, Marco Mengoni lancia un appello al sindaco, Settimo Nizzi: «So che qui, a vedere il concerto, c'è il sindaco: ma non vogliamo fare una raccolta firme per far diventare agibile uno stadio per fare i concerti, vogliamo aprirlo, sindaco?».

Sul palco, per il countdown di mezzanotte, il primo cittadino e l'assessore ai Grandi eventi, Marco Balata, hanno salutato il 2026 con il pubblico, davanti a un imponente spettacolo pirotecnico. Dopo lo show di Mengoni, il microfono è in mano a Lazza: «Olbia, su le mani», incita il rapper milanese che con la sua energia ha trascinato la folla fino alle prime ore del nuovo anno.

