Domusnovas, il cibo della Caritas gettato in campagna. La sindaca: «Arrabbiata e amareggiata»«Raggiunto il livello più basso di rispetto per chi dona, per chi distribuisce, e per chi ha realmente bisogno»
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
«Il livello più basso di rispetto per chi dona e per chi distribuisce il cibo, e per chi ne ha realmente bisogno e non chiede, è stato raggiunto». Si apre così il post di denuncia di Isangela Mascia, sindaca di Domusnovas, che pubblica sui social la triste immagine di confezioni di pasta, barattoli di sugo e altri cibi in scatola donati ai bisognosi e abbandonati in campagna.
«Mi scuso con i donatori e con la Caritas parrocchiale» prosegue ancora la prima cittadina, riferendosi alla generosità “calpestata” dei tanti che, nei giorni precedenti al Natale, si sono impegnati per raccogliere generi alimentari e metterli a disposizione delle famiglie in difficoltà.
«Non so se sono più arrabbiata o più amareggiata – aggiunge Mascia –, perché pensare che esistano persone così "piccole" è veramente triste. Sono dispiaciuta per loro e per la loro pochezza».
Il post, in poche ore, ha raccolto centinaia di commenti di cittadini indignati, e sono purtroppo in molti a sottolineare come non sia la prima volta che si verificano episodi di questo tipo.
(Unioneonline)