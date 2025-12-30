«Il livello più basso di rispetto per chi dona e per chi distribuisce il cibo, e per chi ne ha realmente bisogno e non chiede, è stato raggiunto». Si apre così il post di denuncia di Isangela Mascia, sindaca di Domusnovas, che pubblica sui social la triste immagine di confezioni di pasta, barattoli di sugo e altri cibi in scatola donati ai bisognosi e abbandonati in campagna.

«Mi scuso con i donatori e con la Caritas parrocchiale» prosegue ancora la prima cittadina, riferendosi alla generosità “calpestata” dei tanti che, nei giorni precedenti al Natale, si sono impegnati per raccogliere generi alimentari e metterli a disposizione delle famiglie in difficoltà.

«Non so se sono più arrabbiata o più amareggiata – aggiunge Mascia –, perché pensare che esistano persone così "piccole" è veramente triste. Sono dispiaciuta per loro e per la loro pochezza».

Il post, in poche ore, ha raccolto centinaia di commenti di cittadini indignati, e sono purtroppo in molti a sottolineare come non sia la prima volta che si verificano episodi di questo tipo.

(Unioneonline)

