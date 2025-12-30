La sera del 27 dicembre scorso, nella Cattedrale di San Pietro, a Tempio Pausania, è stato vissuto un momento di intensa partecipazione e memoria: la prima edizione della rassegna di canto e musica sacra “Ricordo in Musica”, omaggio al M° Giovanni Maria Pasella.

L’iniziativa, promossa dal Coro Polifonico San Pietro Apostolo, è nata come gesto di gratitudine per ricordare, a un anno dalla scomparsa, il suo fondatore e direttore, improvvisamente deceduto a Tempio il 2 gennaio 2025. Solo pochi giorni prima, il Maestro aveva diretto il “suo” coro, in cattedrale, nella celebrazione della Messa di Natale, lasciando un ricordo profondo nella comunità. Compositore e musicista, Pasella fu anche fondatore dell’Accademia Filarmonica Gallurese, contribuendo in modo determinante alla crescita culturale del territorio.

La serata ha visto alternarsi le esibizioni del Coro Polifonico della Cattedrale, del Coro Polifonico Su Bubugnulu di Luras, del Coro Polifonico Stella Maris di Magomadas e del Coro Gabriel, in un percorso musicale capace di unire spiritualità, rigore tecnico ed emozione. Presenti i familiari, il parroco don Efisio Coni, il sindaco Gianni Addis e gli assessori Anna Paola Aisoni, Monica Liguori ed Elizabeth Vargiu. Numerosa è stata la partecipazione del pubblico, segno di un forte legame con la figura del Maestro Pasella, dal grande spessore artistico ed umano. Nato a Calangianus, Giovanni Maria Pasella aveva studiato al Dettori di Tempio mentre si era musicalmente formato e specializzato nei Conservatori Luigi Canepa di Sassari e Giovanni Battista Martini di Bologna.

