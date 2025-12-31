La Giunta regionale ha scelto i nomi dei direttori generali della aziende sanitarie. Non tutti, per ora. Ma il quadro si è delineato dopo la riunione convocata a Villa Devoto dalla presidente Alessandra Todde, che ha trovato un punto di caduta comune con l’alleato Pd, dopo la sentenza della Corte costituzionale che il 24 dicembre ha dichiarato illegittimi i commissari nominati per mandare a casa i manager indicati durante la Giunta Solinas.

Ci sono conferme per alcuni commissari e il ritorno di vecchi Dg, più qualche new entry.

Questi i nominativi dei primi manager.

Aou Ca - VINCENZO SERRA

Aou Ss - SERAFINANGELO PONTI

Asl Nuoro - FRANCESCO TROTTA

Asl Oristano - GRAZIA CATTINA

Asl Medio Campidano - ANTONIO SPANO

Asl Sulcis - PAOLO CANNAS

Asl Ogliastra: ANDREA FABBO

Areus - ANGELO SERUSI

Arnas Brotzu - MAURIZIO MARCIAS

A gennaio, dopo la pronuncia del tribunale amministrativo sul ricorso dell’ex dg della Asl di Sassari, Flavio Sensi (che aveva impugnato la sua defenestrazione con l’ingresso del commissario) si procederà con le nomine per le Asl di Cagliari, Sassari e della Gallura (che dovrebbero spettare al Pd). Antonio Lorenzo Spano ha lavorato a Sassari, per lui un trasferimento nel Medio Campidano.

La presidente

«È una scelta politica di una maggioranza unita, che si assume fino in fondo la responsabilità di governare uno dei settori più delicati per la vita delle persone e per le finanze pubbliche regionali», afferma la presidente Alessandra Todde. Le nomine, aggiunge, «si collocano nel solco degli impegni assunti nelle nostre dichiarazioni programmatiche: ricostruire il governo della sanità, rafforzare il servizio pubblico, garantire il diritto alla salute superando disuguaglianze territoriali e improvvisazioni gestionali».

I direttori generali sono stati scelti tra i soggetti inseriti nell'elenco nazionale dei direttori generali (art. 1 del decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171) e resteranno in carica per tre anni a partire dalla data di sottoscrizione del contratto.

Chi sono

Vincenzo Serra passa dal ruolo di commissario a quello di direttore generale, così come Maurizio Marcias al Brotzu e Angelo Serusi all’Areus. Serafinangelo Ponti, ora alla Aou di Sassari, da luglio era direttore del Sirai di Carbonia. Francesco Trotta, quota M5s, risulta esperto del settore farmaceutico: guiderà Nuoro. Per Grazia Cattina un trasferimento da Nuoro a Oristano (quota dem). Paolo Cannas ha diretto il Brotzu da commissario, poi la Asl di Nuoro e ora si trasferisce nel Sulcis. Il campano Andrea Fabbo (dato come in quota M5s) arriva dalla direzione sanitaria della Asl di Asti.

Le critiche del centrodestra

«In Sardegna è in corso un’operazione chiara: chiudere in fretta le nomine nella sanità entro il 31 dicembre per mettersi al riparo dalla responsabilità erariale, sfruttando lo scudo ancora in vigore fino a fine anno».

Lo ha dichiarato Ugo Cappellacci, presidente della Commissione Affari Sociali e Salute della Camera, commentando la strategia illustrata dalla presidente Alessandra Todde dopo la sentenza sui commissariamenti illegittimi delle aziende sanitarie della Sardegna. «Dopo un commissariamento generalizzato delle aziende sanitarie, oggi dichiarato incostituzionale, la Regione si trova esposta a ricorsi e potenziali risarcimenti milionari. Una conseguenza prevedibile di scelte sbagliate. La risposta della Giunta non è assumersi la responsabilità di quanto fatto, ma correre a firmare atti prima della scadenza dello scudo, cosicché chi decide non risponda personalmente dei danni, i costi ricadano sulla Regione e quindi, in ultima analisi, sui cittadini sardi. È questo il punto politico: non pagano i responsabili, pagano i sardi. Pagano per errori non loro, con meno risorse per servizi e sanità. Questo è il grillismo 2.0: pasticci amministrativi, protezione legale per chi governa e scaricabarile finale sui cittadini».

Il vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Fausto Piga, sostiene che «il piffero magico dei cinque stelle ha convito il Partito Democratico e nel campo largo c'è l'armistizio sulle nomine in sanità dei direttori generali». Per ora, secondo il meloniano, «le nomine parziali metteranno pure d'accordo PD e Cinque Stelle, ma questa vicenda non è a lieto fine per i sardi, infatti rimane il danno erariale per i commissariamenti illegittimi. Chi pagherà?».

