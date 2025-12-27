Per Capannaccia, frazione del Comune di Palau situata a pochi chilometri dal centro abitato, è in arrivo un intervento atteso da tempo: la riqualificazione dell’ex edificio scolastico, che il Comune intende restituire alla collettività come spazio funzionale, accessibile e idoneo ad accogliere nuovi servizi pubblici.

L’immobile, realizzato tra gli anni Sessanta e Settanta come scuola pubblica, è stato successivamente oggetto di una breve ristrutturazione e utilizzato dai Servizi sociali per ospitare famiglie in difficoltà.

Da circa un anno l’edificio è tornato nella piena disponibilità del Comune e ora si prepara a una nuova vita.

Il progetto prevede la ristrutturazione dell’edificio e delle pertinenze esterne, l’adeguamento degli impianti idrico-fognari ed elettrici, la realizzazione di accessi sicuri e di una rampa per persone con disabilità, nuovi servizi igienici e una diversa distribuzione degli spazi interni. È inoltre prevista la sistemazione delle aree esterne, con verde attrezzato e nuove recinzioni.

L’opera sarà finanziata interamente con fondi comunali per un importo complessivo di 125 mila euro. Il cronoprogramma indica febbraio 2026 per la consegna del Progetto di fattibilità tecnico-economica, giugno 2026 per l’affidamento dei lavori e ottobre 2026 per la conclusione dell’intervento.

Il progetto sarà curato dall’Ufficio Lavori Pubblici, mentre l’affidamento dei lavori avverrà con procedura semplificata, ai sensi del D.Lgs. 36/2023. Nella frazione, alle elezioni dei rappresentanti delle frazioni e dei rioni dello scorso novembre, è stata rieletta Maria Francesca Giorgioni.

