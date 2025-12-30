Intervento dei carabinieri, nella tarda serata di sabato 27 dicembre, nel centro di Olbia dove alcuni giovani erano intenti a esplodere petardi. Scoperta una busta contenente 48 fuochi d’artificio illegali, privi delle prescritte marcature ed etichettature e quindi altamente pericolosi.

Il materiale è stato sottoposto a sequestro e messo in sicurezza, in attesa della successiva distruzione a cura degli artificieri dell’Arma. Sono in corso accertamenti, anche mediante l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, per risalire agli autori dei fatti.

In vista del Capodanno, i militari sono pronti a intensificare ulteriormente i servizi di controllo sul territorio, con pattuglie e artificieri, per prevenire l’uso e la detenzione di petardi e fuochi d’artificio illegali.

