Fuochi d’artificio illegali, a Olbia scatta il sequestroRafforzati i controlli dei carabinieri in vista del Capodanno
Intervento dei carabinieri, nella tarda serata di sabato 27 dicembre, nel centro di Olbia dove alcuni giovani erano intenti a esplodere petardi. Scoperta una busta contenente 48 fuochi d’artificio illegali, privi delle prescritte marcature ed etichettature e quindi altamente pericolosi.
Il materiale è stato sottoposto a sequestro e messo in sicurezza, in attesa della successiva distruzione a cura degli artificieri dell’Arma. Sono in corso accertamenti, anche mediante l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, per risalire agli autori dei fatti.
In vista del Capodanno, i militari sono pronti a intensificare ulteriormente i servizi di controllo sul territorio, con pattuglie e artificieri, per prevenire l’uso e la detenzione di petardi e fuochi d’artificio illegali.
(Unioneonline)