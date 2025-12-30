L’autopsia svolta questa mattina dal medico legale Roberto Demontis all’ospedale Brotzu di Cagliari sul corpo di Andrea Puddu, 58 anni, allevatore di Oliena, ha confermato che l’uomo è stato colpito da quattro pallettoni al torace durante una battuta di caccia.

Il pm Andrea Jacopo Ghironi ha indagato per omicidio colposo Giovanni Puligheddu, 71 anni, compagno di caccia, (difeso dall’avvocato Giovanni Angelo Colli) che si è presentato spontaneamente in caserma e ha ammesso le proprie responsabilità. La tragedia è avvenuta domenica pomeriggio nella riserva di Sa Serra, quando all’improvvisa uscita di un cinghiale dal fucile di Puligheddu è partito un colpo che ha colpito Andrea Puddu.

L’uomo lascia la moglie e un bimbo di 10 anni.

Il corpo della vittima è stato riconsegnato alla famiglia: i funerali si terranno domani alle 15 nella parrocchia di Sant’Ignazio di Loyola ad Oliena.

Le indagini dei carabinieri proseguono per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente, mentre il fucile utilizzato è stato sequestrato.

