Morte sul lavoro a Sassari.

Intorno alle 11 un uomo è deceduto all'interno del magazzino di stoccaggio merci dell'impresa Gruppo Dac Alimentare Sarda, sulla strada 8, nella zona industriale di Predda Niedda.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima, un uomo di 56 anni, si stava occupando di lavori di manutenzione dell'impianto elettrico, in quota, all'interno di un cestello, quando durante una manovra del mezzo elevatore è rimasto schiacciato contro una trave.

Sul posto personale del Nucleo Ispettorato del Lavoro Carabinieri, Carabinieri della Compagnia di Sassari, ispettori Spresal Sassari e Vigili del Fuoco.

L’Autorità Giudiziaria ha disposto il sequestro della porzione di capannone dove è avvenuto l’incidente e anche del mezzo.





