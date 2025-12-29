Achille Lauro è atteso sul palco dello stadio Biagio Pirina di Arzachena alle ore 22 del 31 dicembre.

Il poliedrico artista, giudice di X Factor (preceduto alle 20 dell’esibizione di Dj Diva), interpreterà i suoi più acclamati successi fino al conto alla rovescia per salutare l’arrivo del nuovo anno con 20 minuti di fuochi d’artificio.

La festa continua sino alle 3 con “Passione anni 90” un party itinerante che ripropone i successi dance del periodo.

Per l’evento è stato elaborato un piano di sicurezza e accoglienza per 10mila spettatori allo stadio Biagio Pirina, con la gestione dell’ordine pubblico che vedrà impegnati gli uomini e le donne della Polizia Locale di Arzachena coordinati dal comandante Simone Testa, la Polizia di Stato del Commissariato di Porto Cervo.

A supporto delle operazioni di monitoraggio e assistenza saranno presenti i volontari della Protezione Civile, la Compagnia Barracellare e i presidi sanitari del 112 della squadra Arzachena Agosto ‘89.

L'accesso allo stadio sarà regolamentato da varchi presidiati con steward per controllo zaini e accessi a partire dalle ore 18:30. Le misure restrittive previste dall’ordinanza del sindaco Roberto Ragnedda scatteranno dalle 16:00 e termineranno alle 6:00 del 1 gennaio. Il primo cittadino ha firmato il documento che vieta di introdurre bottiglie e contenitori di vetro e plastica monouso. È anche vietato introdurre oggetti contundenti, petardi e dispositivi pirotecnici vari. L’area sarà dotata di servizi igienici mobili. Gli ingressi e le uscite sono separati e individuabili con ampi cartelli. Tutte le informazioni saranno proiettate su un megaschermo all’ingresso dello stadio.

Gli organizzatori raccomandano di giungere con congruo anticipo per agevolare le procedure. È prevista un’area ad ingresso facilitato per persone con disabilità, che avranno a disposizione un parcheggio dedicato e una piattaforma dotata di sedie con capienza per 20 persone più accompagnatore.

Per rendere l'attesa un momento di festa e socialità, verrà allestita un'ampia Area Food & Beverage adiacente allo stadio con 15 punti di ristoro selezionati a seguito di un avviso pubblicato da Confcommercio Nord Sardegna con cui il Comune ha stretto una collaborazione fin da novembre. Ulteriori 3 gazebo dedicati a cibo e bevande saranno disponibili all'interno dell'area concerto. Sono state oltre 30 le richieste di partecipazione pervenute da tutta Italia.

Gli operatori occuperanno le aree pubbliche gratuitamente e animeranno lo spazio dalle 12 del 31 dicembre sino alle 5 del 1 gennaio.

I fan attesi ad Arzachena sin dalle prime ore del mattino troveranno qui gastronomia locale ma anche cocktail, fritture, pizza, panini con il polpo, zuppa e gnocchi galluresi.

La Polizia Locale di Arzachena monitorerà costantemente i flussi per garantire la fluidità del traffico e la sicurezza dei pedoni in collaborazione con i Barracelli. Per facilitare l'afflusso dei visitatori, sono state individuate inoltre 7 aree di sosta principali, nelle vicinanze dello stadio: ampio parcheggio accanto allo stadio Biagio Pirina per 500 auto; parcheggio palestra comunale via Paolo Dettori; parcheggio piazza Onorevole Filigheddu; parcheggio area commerciale MD; via Ippolito Nievo, località Tanca di Lu Palu; piazzale sterrato adiacente il cimitero comunale in via Paolo Dettori.; parcheggio per autobus, fermata ARST via Giorgio Filigheddu.

© Riproduzione riservata