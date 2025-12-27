Da tempo ha deciso di scendere in campo e ora accelera sul terreno dei contenuti e del coinvolgimento diretto dei cittadini. L’imprenditore maddalenino Marco Cuccu, che oltre un anno fa ha annunciato la volontà di candidarsi alla carica di sindaco alle elezioni della prossima primavera, rilancia il percorso politico avviato con il progetto La Maddalena Civica 2026, di cui è coordinatore.

Conclusa la prima fase di incontri e confronti con le diverse anime del panorama politico locale, Cuccu ritiene che «sia arrivato il momento di iniziare a parlare seriamente dei temi importanti che riguardano la nostra città».

Un passaggio che segna l’avvio di una nuova fase, orientata alla costruzione partecipata di proposte e soluzioni per le principali criticità del territorio.

Per questo è stato attivato un canale diretto di ascolto: una casella di posta elettronica dedicata alla quale i cittadini potranno inviare idee, osservazioni e contributi utili ad arricchire la traccia programmatica che sarà al centro del dibattito nelle prossime settimane.

L’obiettivo dichiarato è quello di «riscrivere un modo differente di fare politica», partendo dal basso.

I temi individuati come prioritari riguardano la sanità, con il riordino funzionale del presidio Paolo Merlo e il potenziamento dei livelli essenziali di assistenza; il Porto Arsenale di Moneta ex G8, tra gestione della cantieristica leggera e alta formazione; il sistema trasporti–turismo–ambiente, puntando su infrastrutture strategiche e occupazione; e infine il progetto Cultura, con un calendario permanente di eventi per valorizzare La Maddalena durante tutto l’anno.

