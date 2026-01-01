Arzachena saluta il 2025 con un pieno di musica ed entusiasmo e accoglie il nuovo anno con un successo di pubblico senza precedenti. Lo stadio Biagio Pirina, trasformato in una grande arena a cielo aperto, ha fatto da cornice al concerto di Achille Lauro, protagonista assoluto della notte di San Silvestro davanti a circa 10mila spettatori arrivati da tutta l’Isola e dalla Penisola.

Un pubblico caldo e partecipe, che ha sfidato le temperature invernali cantando dall’inizio alla fine, trasformando il prato dello stadio in un’unica, grande platea. Lauro ha risposto con due ore di spettacolo intenso, tra cambi d’abito, luci e una scaletta capace di attraversare le diverse anime del suo percorso artistico.

Da Amor a Bam Bam Twist, da Marilù a Incoscienti giovani, fino al saluto finale a ridosso della mezzanotte, accolto da un boato che ha scandito l’attesa del nuovo anno. La serata era iniziata già dalle 20 con il dj set di apertura, mentre l’area food & beverage, curata da Confcommercio Nord Sardegna, ha accompagnato l’attesa di famiglie e giovani in un clima di festa diffusa. Allo scoccare della mezzanotte, il countdown guidato dal sindaco Roberto Ragnedda e, subito dopo, i fuochi d’artificio hanno illuminato il cielo gallurese. La musica dance proposta dal gruppo Passione a 90 ha chiuso il sipario sui festeggiamenti.

Nel backstage anche la sorpresa di Salmo, presente per salutare l’amico artista. «È una scommessa vinta, vedere lo stadio pieno dimostra che Arzachena è pronta per i grandi eventi», ha dichiarato il primo cittadino. Un Capodanno che segna un record e apre il 2026 sotto il segno della musica e delle grandi sfide.

