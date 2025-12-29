Parte da Alfa la serata più attesa del calendario di Natalisola. Questa sera La Maddalena accoglie uno dei nomi più seguiti della scena pop italiana, specialmente dai giovani, per un concerto che si preannuncia capace di richiamare pubblico da tutta la Gallura. L’evento rappresenta il punto di maggiore richiamo dell’intera rassegna natalizia e segna un momento di forte vitalità per la cittadina anche nel cuore dell’inverno. Il live di Alfa non sarà soltanto un appuntamento musicale ma anche un’occasione di valorizzazione delle realtà locali.

Sul palco salirà infatti, per una breve esibizione, anche la banda cittadina San Domenico Savio mentre l’apertura sarà affidata Irene Calvia, giovane artista maddalenina, confermando la volontà di intrecciare nomi affermati e talenti del territorio all’interno di un evento di grande rilevo musicale. Per garantire una partecipazione ampia e ordinata il Comune di La Maddalena ha previsto un potenziamento dei collegamenti marittimi. Sono state attivate due corse aggiuntive dei traghetti Delcomar pensate per agevolare arrivi e partenze dai paesi vicini nelle ore notturne una misura che consente a residenti e visitatori di muoversi con maggiore facilità, usufruendo peraltro di una tariffa agevolata.

La programmazione di Natalisola proseguirà nei prossimi giorni con altri appuntamenti di richiamo, come lo spettacolo comico di Alessandro Pili, domani 30 gennaio, e il gran finale di fine anno in piazza Comando. Il 31 dicembre la musica accompagnerà il passaggio al nuovo anno con il concerto di Fausto Leali seguito dal live set di Luca Martelli.

