Capodanno a Olbia, soundcheck di Marco MengoniLe prove sul palco allestio al Molo 1 Bis dell’Isola Bianca
Con Coming home è cominciato il soundcheck di Marco Mengoni, stasera sul palco del Molo 1 bis dell'Isola Bianca per brindare a Olbia all'anno che verrà.
E poi, Pazza musica e Mi fiderò a salutare la città che comincia a muoversi verso l'area concerto, predisposta per accogliere 20mila persone.
Un quarto d'ora live per la prova del suono, il Capodanno vista mare di Olbia comincia alle 21:30 con il dj set di Rds e prosegue con Mengoni sul palco alle 22.30 fino al countdown di mezzanotte.
Fuochi d'artificio a salutare il 2026, la notte più lunga dell'anno continua con la musica di Lazza fino all'alba. A partire dalle 17, un servizio di navetta gratuita fa la spola no stop dagli ingressi nord e sud della città fino al centro storico che dalle 18 diventa una maxi zona pedonale.