I carabinieri della Stazione di Olbia Centro hanno effettuato un grosso sequestro di pericolosi fuochi d’artificio artigianali. I militari sono intervenuti in vista del Capodanno in via Mameli, nel centro storico della città gallurese, per effettuare un controllo e un gruppo di giovani si è dato alla fuga.

I ragazzi hanno lasciato uno zaino con una cinquantina di grossi “ordigni” realizzati artigianalmente. I carabinieri hanno sequestrato il materiale e avviato degli accertamenti sulla sua provenienza. I “botti” sarebbero stati realizzati con polvere nera e micce artigianali. Si tratta di oggetti estremamente pericolosi, soprattutto per chi li usa, per l’eccessiva quantità di esplosivo.

