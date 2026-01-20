In Sardegna resta alta anche nella giornata di martedì l’allerta per il passaggio del ciclone Harry (QUI TUTTE LE NOTIZIE).

Nelle ultime ore l’Isola è stata interessata da piogge torrenziali, con case evacuate, strade interrotte e oltre un centinaio di interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti, pali pericolanti, cornicioni, tegole e cartelloni dissestati. Chiusi in via precauzionale molti ponti e molte strade, compresa la 195 Sulcitana e la 389 in alcuni tratti.

Nella parte sud-orientale dell’Isola raggiunte soglie molto elevate di precipitazioni: nelle zone di Sinnai, Armungia e Jerzu in 48 ore sono già caduti oltre 150 mm di pioggia, a Siliqua e Pula tra i 100 e 150 mm.

Guardia alta anche nelle dighe: a Maccheronis prosegue la fase di allerta, mentre, oltre a quelle già in allarme, sono state poste in fase di preallerta per rischio idraulico a valle anche quelle di Bosa Monte Crispu, Sa Teula, Bau Muggeris e Monti di Deu.

GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA:

Ore 11 – Cagliari, allagato il quartiere Poetto

Mareggiata a Cagliari, allagato il quartiere Poetto e altre strade. Il sindaco Zedda: «Evitate gli spostamenti».

Ore 10.30 – Forte vento, crolli e alberi caduti in Gallura

Ore 10 – Cagliari, la furia del mare abbatte il pontile di Marina Piccola

Ore 9.15 Chiusi alcuni tratti delle Statali

A seguito delle condizioni meteo avverse delle ultime ore che hanno causato dell’allagamento del piano viabile, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la statale 195 “Sulcitana”, dal km 5,221 al km 10,600 a Cagliari, e dal km 63 al km 65, a Teulada. Chiusa per allagamento, in entrambe le direzioni, anche la statale 389 “Di Budduso’ e del Correboi”, dal km 27,500 al km 34,900 ad Alà dei Sardi, in provincia di Sassari.

Ore 9 – Tortolì, albero crolla su un’auto

Tragedia sfiorata in viale Arbatax a Tortolì. Una pianta è crollata su un’auto in transito, distruggendola nella parte anteriore. Non ci sarebbero feriti.

Ore 8.40 – Sale il livello del Flumendosa

È aumentato il livello del Flumendosa sul ponte di ferro. «Si raccomanda di evitare gli argini e di mantenersi lontani dai corsi d’acqua», ha scritto su Facebook il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu.

Ore 8.15 – Mareggiata al Poetto: spiaggia “divorata”

Pioggia e vento sferzano il Golfo degli Angeli e, nella notte tra lunedì e martedì, il mare è arrivato a “mangiarsi” il litorale del Poetto di Cagliari: IL VIDEO.

Ore 7.45 – Cagliari, alberi abbattuti dal vento:

Allarme nel Cagliaritano non solo per le piogge, ma anche per il forte vento. Raffiche violente anche a Cagliari città, dove si registrano anche crolli di piante.

Ore 7.30 – Scuole, cimiteri e parchi chiusi anche nel Sassarese:

Seconda giornata di emergenza nei Comuni del Nord Ovest della Sardegna. Anche martedì 20 gennaio chiuse le scuole di ogni ordine e grado, i parchi e i cimiteri in molti Comuni del Sassarese.

Ore 7 – Fiume Cedrino a rischio esondazione:

Allarme a Galtellì per il fiume Cedrino dopo le intense piogge delle ultime 24 ore e il forte vento che hanno interessato il territorio. Il sindaco, Franco Solinas, ha lanciato un avviso urgente per invitare la popolazione a tenersi lontano dal corso del fiume e dalle zone a rischio.

