Maggiori certezze sull’evoluzione del maltempo per domani si avranno alle 14 di oggi (20 gennaio). Ma dalla Sala stampa della Protezione civile regionale, Rosanna Laconi, l’assessora all’Ambiente, anticipa: «Si prevede che domani ci sarà un allentamento dei fenomeni».

Dunque in Sardegna l’allerta rossa potrebbe finire davvero a mezzanotte, dopo due giorni di chiusure. Ma per tutta la giornata resta altissima l’attenzione. «A causa del forte vento sono previste ancora mareggiate, con penetrazione di cinquanta metri». Ovvero, la capacità dell’acqua si spingersi sulla terra ferma, una volta che raggiunge la costa (i danni al Poetto sono la dimostrazione pratica di quanto lo scirocco stia soffiando forte). Resta alta anche «la criticità per dighe e bacini (qui la mappa sarda del rischio).

