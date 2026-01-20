Allarme nel Cagliaritano non solo per le piogge, ma anche per il forte vento.

Raffiche violente anche a Cagliari città, dove si registrano anche crolli di piante.

Come in piazza Padre Pio, dove un grosso albero è stato abbattuto proprio dal vento e si è schiantato su marciapiede e parte della carreggiata stradale. Fortunatamente non si registrano feriti.

