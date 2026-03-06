L’Azienda ospedaliero-universitaria di Cagliari entra a far parte dell’Hub unico del Farmaco, il progetto regionale che mira a rendere i farmaci e i dispositivi medici sempre disponibili e sicuri. Il servizio, che ha già coinvolto altre realtà ospedaliere del territorio, punta ad omogeneizzare, reingegnerizzare e ottimizzare i flussi logistici all'interno del sistema regionale e ora coinvolge tutte le unità operative dell'Azienda ospedaliero-universitaria del capoluogo sardo.

L’Hub gestisce e distribuisce in maniera centralizzata e uniforme i farmaci e i dispositivi medici a tutte le strutture del Servizio Sanitario Regionale. La nuova organizzazione, coordinata da Ares Sardegna in sinergia con l'assessorato della Sanità e con la collaborazione di tutti i servizi farmaceutici delle Aziende, tra cui quello della Aou di Cagliari, porterà a un miglioramento nell'efficienza e nella sicurezza della logistica sanitaria regionale, ottimizzando la gestione di flussi di beni sanitari e garantendo una distribuzione uniforme e tempestiva su tutto il territorio.

Si tratta di un passaggio importante per l’Aou e che è stato reso possibile grazie al lavoro di tante strutture (dalla Farmacia, al Servizio Tecnico, alla Direzione Medica, alla Programmazione e controllo di gestione, agli Affari Generali, al Provveditorato) che hanno collaborato intensamente per raggiungere questo risultato, insieme ovviamente ad Ares. Per Vincenzo Serra, direttore generale dell’Aou di Cagliari, «l’attivazione dell’Hub del Farmaco Sud Sardegna rappresenta un momento di svolta strategica per la sanità sarda che garantisce con la centralizzazione degli approvvigionamenti una costante disponibilità di medicinali, un efficientamento logistico e una razionalizzazione delle risorse al fine di assicurare un accesso democratico alle cure ai cittadini sardi».

«I benefici attesi a livello di sistema sono diversi, sia per i cittadini che per le strutture sanitarie sarde, spiega Valerio Fadda, direttore Innovation Management, Audit E Processi Organizzativi di Ares. «L’Hub unico del Farmaco – aggiunge Fadda – prevede la programmazione e razionalizzazione degli acquisti sulla base dei consumi, che quindi abbattono costi e sprechi, la presenza di locali centralizzati e a norma con volumi e superfici appropriate allo stoccaggio di farmaci e dispositivi medici, garantendo una maggiore sicurezza. La logistica e la gestione delle scorte sarà più snella e performante rendendo i farmaci sempre reperibili con la garanzia di tracciabilità dei prodotti gestiti e la gestione delle scorte a lotti».

Per la Regione Sardegna, dice Paolo Serra, direttore SC Hub del Farmaco e HTA di Ares, «è un progetto strategico che mira a dare vita a un nuovo sistema omogeneo e centralizzato. Un modello di logistica sanitaria innovativo che comprende tre magazzini e due transit-point, per una superficie totale di 13.500 mq (Cagliari 8.200 mq, Nuoro 2.400 mq, Sassari 2.800 mq)». Il servizio è gestito da Plurima, prosegue Paolo Serra «azienda capofila aggiudicataria della gara, un partner affidabile che opera da oltre 30 anni proponendo servizi di comprovata qualità e innovazione».

L’Aou di Cagliari, dice Arianna Cadeddu, direttrice della Farmacia dell’Azienda ospedaliero-universitaria, «si è già dotata da diversi anni di un sistema informatizzato per la prescrizione e la gestione delle scorte dei farmaci, dispone di strumenti tecnologici che consentono un’integrazione efficace e strutturata nel nuovo modello organizzativo dell’Hub esterno del Farmaco».

Alla luce dell’avvio del progetto, conclude la direttrice della Farmacia, «è fondamentale valorizzare pienamente le potenzialità del sistema informatizzato in uso, promuovendone un impiego appropriato, completo e uniforme da parte di tutto il personale coinvolto nei processi prescrittivi e logistici. Un utilizzo rigoroso e consapevole della piattaforma rappresenta infatti un elemento strategico per garantire la tracciabilità dei farmaci, l’accuratezza dei dati, l’ottimizzazione delle scorte e la continuità dell’approvvigionamento».

