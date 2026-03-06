Domani, sabato 7 marzo, nella palestra scolastica comunale di viale Europa 9 a Mandas, si terrà una speciale giornata dedicata all’allenamento di difesa personale contro la violenza sulle donne. L’iniziativa è promossa dall’assessorato comunale alle Politiche Sociali in collaborazione con le Acli di Mandas e con Athos Team Italian Champion. Obiettivo della giornata è sensibilizzare e prevenire, offrendo alle partecipanti strumenti pratici per rafforzare consapevolezza, sicurezza e autostima. Istruttori qualificati guideranno esercitazioni pratiche, con tecniche semplici, efficaci e accessibili a tutte.

La partecipazione è gratuita e non è richiesta alcuna iscrizione. «La difesa personale non è solo una tecnica: è un messaggio di fiducia e responsabilità verso se stesse», sottolinea Rosy Dessi, presidente delle Acli di Mandas. L’appuntamento è alle 10.30: spazio per tutte le interessate, per un momento di formazione, prevenzione e solidarietà.

