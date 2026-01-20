Domani, mercoledì, dall’ora di pranzo in poi, il maltempo dovrebbe passare. O comunque attenuarsi molto. Ma queste ore di martedì 20 gennaio sono ancora difficili in Sardegna, per il passaggio del ciclone Harry. Dalla Sala stampa della Protezione civile a Cagliari il dg Mauro Merella ha spiegato che «il picco delle mareggiate si è spostato dall’alba (era la previsione) al primo pomeriggio di oggi». Tra le 16 alle 19. Insomma, l’allerta rossa continua sino alla mezzanotte. Intorno alle 14 verrà invece decisa un’eventuale proroga per la mattina di domani.

Dalle mappe sinottiche proiettate dall’Arpas, l’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente, il colore rosso indica ancora «onde alte sei metri – ha detto Carluccio Castiglia, dal Dipartimento meteoclimatico –. Potrebbero arrivare a nove lontano dalla costa».

Sul fronte delle piogge, «in alcune zone dell’Ogliastra – ha proseguito Merella – sono stati superati i 300 millimetri». Quanto di norma cade in sei mesi. E non è finita: «Non si escludono nuove precipitazioni per altri 100 millimetri».

Con le dighe piene e il doppio rischio di esondazioni e rischio di tenuta delle strutture (qui la mappa sarda), per qualche ora resterà chiusa la Statale 387.

