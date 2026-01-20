La violenta ondata di maltempo che sta interessando la Sardegna non risparmia il territorio di Oliena dove ha provocato crolli di vecchie abitazioni, l’allagamento completo della sorgente di Su Gologone e la chiusura di numerose strade, rendendo la situazione critica su tutto il territorio comunale.

Il sindaco Bastiano Congiu è costantemente sul campo e sta seguendo in prima persona l’evolversi dell’emergenza.

All’interno del centro abitato si sono registrati alcuni crolli di case disabitate, prontamente messe in sicurezza, oltre al cedimento di alcuni pali della pubblica illuminazione, abbattuti dalla forza del vento. Particolarmente delicata la situazione alla sorgente di Su Gologone, completamente sommersa dalla piena: le pompe sono state disattivate e, nei prossimi giorni, non si escludono possibili restrizioni idriche.

L’amministrazione fa sapere che da Abbanoa arrivano tuttavia rassicurazioni: tutti i serbatoi risultano attualmente pieni.

LE CHIUSURE – A seguito delle esondazioni del fiume Cedrino e di alcuni suoi affluenti a monte del paese, il sindaco Bastiano Congiu ha disposto la chiusura di diversi accessi al territorio con ordinanza sindacale. In particolare risultano interdetti e presidiati dalle forze dell’ordine il guado di Papalope e l’accesso alla valle di Lanaitto. Restano chiuse anche la Strada Provinciale 22 Oliena–Orgosolo e la Strada Provinciale “Badu e Orane”.

Il Centro Operativo Comunale (COC) è operativo H24 e sta coordinando gli interventi in stretto contatto con la Prefettura di Nuoro, il Centro Regionale di Protezione Civile e tutti i soggetti impegnati sul campo: Ufficio Tecnico comunale, Polizia Municipale, Carabinieri, Corpo dei Barracelli, operai Forestas e Associazioni di Soccorso.

Durante tutta la notte, una squadra dei Barracelli e una degli operai Forestas è intervenuta nei punti più critici del paese per la disostruzione delle griglie di sgrondo, ostruite da foglie e detriti. In agro, nel tardo pomeriggio di ieri, un pastore era rimasto bloccato a causa della caduta di un albero sulla strada, prontamente rimosso grazie all’intervento degli operai comunali e della Polizia Municipale.

L’Amministrazione comunale invita la popolazione alla massima prudenza e raccomanda in particolare agli appassionati di video e fotografia di restare a casa ed evitare spostamenti non necessari, per non mettere a rischio la propria incolumità e quella dei soccorritori.

QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUL MALTEMPO

© Riproduzione riservata