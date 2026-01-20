Tutto chiuso a Cagliari anche domani, mercoledì 21 gennaio. La decisione del centro operativo comunale è stata adottata a seguito della conferma di criticità elevata (codice rosso) diramata dalla Protezione Civile regionale.

Non apriranno i parchi e le aree verdi, le scuole di ogni ordine e grado, gli asili nido, i cimiteri, i mercati cittadini sia su aree all'aperto che al coperto (eccezion fatta per il Mercato Ittico all'ingrosso di viale La Plaia con ingresso consentito ai soli operatori), gli impianti sportivi, i centri d’arte, le biblioteche, gli uffici pubblici e l’Università.

In considerazione della nuova allerta maltempo di codice rosso (criticità elevata) «la decisione è stata assunta dal Coc, il Centro Operativo Comunale, convocato e presieduto dal sindaco Massimo Zedda nel pomeriggio di oggi».

La giornata di chiusura di domani, fanno sapere dal Comune, «sarà utile anche per le verifiche di sicurezza negli spazi e nelle strutture pubbliche. Nelle prossime ore saranno pubblicate le ordinanze specifiche, che disciplineranno nel dettaglio le chiusure».

Enrico Fresu

