Il peso del terziario nell'economia dell'isola, la UilTucs a Congresso: Ardau rieletto segretario

Cristiano Ardau è stato confermato segretario generale della UILTuCS Sardegna al termine del 13º congresso regionale, che si è svolto alla Fiera di Cagliari con la partecipazione di oltre 170 delegati provenienti da tutta l’isola.

Il congresso ha acceso i riflettori sul peso del settore terziario nell’economia sarda, che coinvolge quasi 400 mila lavoratori tra commercio, turismo e servizi. Tra le principali criticità evidenziate dal sindacato ci sono il part-time involontario che supera il 40% dei rapporti di lavoro e la forte presenza di contratti precari.

Sul futuro del settore pesa anche la trasformazione tecnologica: secondo le analisi presentate durante il congresso, nei prossimi dieci anni circa 10 mila posti di lavoro potrebbero essere sostituiti o trasformati dall’automazione, ma allo stesso tempo si creerà la necessità di oltre 20 mila nuove figure professionali legate al digitale.