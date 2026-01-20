Il mare del Golfo degli Angeli – ingrossato per il ciclone Harry che sferza l’Isola – penetra nell’area urbana cagliaritana.

Martedì mattina la mareggiata ha allagato tutto il Poetto, raggiungendo la parte di strada pedonale e la pista ciclabile. Chiusi gli accessi al quartiere residenziale. Resta aperta la quattro corsie.

In azione la Polizia locale e la Protezione civile per gestire la situazione.

«L’allerta rossa prosegue per tutta la giornata di oggi, 20 gennaio», ha scritto su Facebook il sindaco Massimo Zedda. Aggiungendo: «Il maltempo sta provocando problematiche in città, tra cui il rischio di caduta di rami e alberi, a causa del forte vento, e diversi allagamenti. Per questo, abbiamo appena predisposto la chiusura al traffico, nel quartiere Poetto, del lungomare Poetto, della strada parallela alla via Lungo Saline, della via Stromboli e della via dell’Idrovora. A Sant’Elia, chiusi temporaneamente anche il parcheggio Cuore e via Amerigo Vespucci».

Ringrazio la Protezione Civile, tutti i servizi comunali e la Polizia locale, impegnati sul campo e reattivi a fronteggiare le emergenze di queste ore».

«Invito ancora la popolazione – conclude Zedda – ad adottare misure preventive e a limitare al minimo gli spostamenti. Seguite inoltre i canali ufficiali delle amministrazioni che stanno danno comunicazioni puntuali e aggiornate».

Enrico Fresu

