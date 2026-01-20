Seconda giornata di emergenza nei Comuni del Nord Ovest della Sardegna.

Anche oggi, martedì 20 gennaio, le scuole di ogni ordine e grado, i parchi ed il cimitero comunali di Nule e Bono rimarranno chiusi in seguito ad ulteriore aggiornamento da parte della protezione civile regionale.

Allerta meteo arancione anche a Benetutti e Ittiri, dove i rispettivi sindaci, Daniele Arca e Antonio Sau, hanno firmato un'altra ordinanza di chiusura dei giardini pubblici e dei cimiteri, con invito alla popolazione a limitare gli spostamenti allo stretto necessario, a prestare attenzione in prossimità di corsi d’acqua, ponti, sottopassi e aree soggette ad allagamenti. Si chiede massima attenzione, evitando di sostare sotto alberi, pali, impalcature o strutture precarie e a mettere in sicurezza beni e oggetti che potrebbero essere trascinati dal vento o dall’acqua.

Il Comune di Benetutti ha anche attivato il Coc-Centro operativo comunale al fine di coordinare i servizi di monitoraggio nel periodo di allerta e di supportare il sindaco nella direzione e nel coordinamento degli eventuali servizi di assistenza e soccorso alla popolazione e di ogni intervento atto a fronteggiare l’emergenza che dovesse rendersi necessario. Il Coc sarà attivo per tutta la durata dell’allerta e delle condizioni meteo avverse.

