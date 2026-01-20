Per raggiungere le persone rimaste isolate nelle proprie case a Maddalena spiaggia vengono utilizzati anche i pedalò.

Dalle prime ore del mattino vigili del fuoco, polizia locale, compagnia barracellare, e associazioni di protezioni civile di Capoterra sono al lavoro per prestare soccorso a decine di residenti intrappolate dalla mareggiata che ha invaso ogni strada del condominio.

«Due terzi degli abitanti di Maddalena hanno l’acqua sulla soglia di casa, e ci sono diversi scantinati allagati – racconta Giovanni Ruggeri, amministratore del condominio di Maddalena -, la situazione è davvero preoccupante, e le previsioni dicono che nelle prossime è previsto un ulteriore peggioramento. Per liberare una persona disabile dalla propria abitazione è stato necessario utilizzare un pedalò, visto che il livello dell’acqua in quella strada non consentiva altre soluzioni».

