06 marzo 2026 alle 20:13
Settimo San Pietro, furto in un bar della zona industrialeNon ci conosce l’ammontare del bottino: indagano i carabinieri
Furto in un bar della zona industriale di Settimo San Pietro. I ladri sono entrati nel locale rovistando nel fondo cassa, allontanandosi poi indisturbati.
Non si conosce ancora l'ammontare del bottino. Della vicenda si occupano i carabinieri, che hanno effettuato il sopralluogo facendo poi scattare le indagini anche con l'esame delle immagini di una telecamera.
Dei ladri ancora nessuna traccia.
