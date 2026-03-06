Furto in un bar della zona industriale di Settimo San Pietro. I ladri sono entrati nel locale rovistando nel fondo cassa, allontanandosi poi indisturbati.

Non si conosce ancora l'ammontare del bottino. Della vicenda si occupano i carabinieri, che hanno effettuato il sopralluogo facendo poi scattare le indagini anche con l'esame delle immagini di una telecamera.

Dei ladri ancora nessuna traccia.

© Riproduzione riservata