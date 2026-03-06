Si è svolto questa mattina a Cagliari l'incontro tra gli amministratori comunali del Sarrabus, il Comitato "Ponte di ferro" e la Prefettura. Dall'incontro è emersa la volontà della prefetta di Cagliari di convocare, già nei prossimi giorni, un tavolo congiunto tra sindaci del territorio, Città Metropolitana di Cagliari e Regione Sardegna per affrontare la vertenza.

"Ridateci il ponte", hanno scritto i manifestanti portando la protesta a Cagliari. Una situazione davvero insostenibile con i lavori che, avviati anni fa, sembrano non avere fine con pesantissimi disagi per gli automobilisti. Un danno economico pesantissimo per tutto il Sarrabus in una Villaputzu praticamente isolata, raggiungibile solo attraverso un guado sul Flumendosa (spesso spazzato via dall'acqua), o allungando di diversi chilometri il vecchio tracciato.

Nella sala consiliare del Comune di Villaputzu è ora in corso una nuova assemblea per discutere su quanto emerso durante l'incontro di stamattina e programmare le prossime azioni rivendicative.

Si chiede la rescissione del contratto con la ditta appaltatrice e l'affidamento dei lavori ad altra impresa.

© Riproduzione riservata