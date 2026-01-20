Allarme a Galtellì per il fiume Cedrino dopo le intense piogge delle ultime 24 ore e il forte vento che hanno interessato il territorio.

Il sindaco, Franco Solinas, ha lanciato un avviso urgente, diffuso anche attraverso i social, per segnalare l’aumento significativo degli scarichi e le prime esondazioni nelle zone più basse e critiche.

«Avviso urgente – rischio esondazione fiume. Nella notte - scrive Solinas - gli scarichi in fiume sono aumentati in modo rilevante. Nei punti più critici e bassi sta iniziando a esondare. Stiamo predisponendo cancelli e la chiusura di strade e verificando la situazione nella foce. Invitiamo tutti a non sostare lungo il fiume e a tenersi lontani dalle strade a rischio. Grazie per la collaborazione. Restate aggiornati sui nostri canali», ha comunicato il primo cittadino.

Il Comune è al lavoro per mettere in sicurezza le aree più esposte e monitorare costantemente l’evolversi della situazione. Ai cittadini viene raccomandata la massima prudenza e di attenersi esclusivamente alle indicazioni ufficiali, evitando spostamenti non necessari. L’allerta resta alta in attesa di un miglioramento delle condizioni meteo.

© Riproduzione riservata