Carreggiate allagate: chiusi alcuni tratti della 195 e della 389In azione le squadre Anas e le forze dell’ordine per gestire la viabilità
«A seguito delle condizioni meteo avverse delle ultime ore che hanno causato dell’allagamento del piano viabile, è temporaneamente chiusa, in entrambe le direzioni, la statale 195 “Sulcitana”, dal km 5,221 al km 10,600 a Cagliari. Sempre sulla 195, chiusura anche dal km 63,000 al km 65,000 a Teulada».
È quanto si legge in una nota dell’Anas diffusa nella mattinata di martedì.
Per chi viaggia in direzione Cagliari deviazioni nel comune di Capoterra sulla strada comunale. Per chi viaggia in direzione Pula il percorso consigliato è sulla statale 130, strada provinciale 2 e strada consortile di Macchiareddu.
Al momento, è chiusa per allagamento, in entrambe le direzioni, anche la statale 389 “Di Budduso’ e del Correboi”, dal km 27,500 al km 34,900 ad Alà dei Sardi, in provincia di Sassari.
Per chi viaggia in direzione Monti uscita al km 27,500 sulla viabilità locale. Per chi viaggia in direzione Nuoro uscita al km 34,900 sulla strada provinciale 10 e sulla viabilità locale.
Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine.
