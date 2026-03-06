Il Comune di Sinnai porta avanti il percorso di modernizzazione e semplificazione dei servizi rivolti agli operatori del comparto turistico. Facendo seguito ai precedenti incontri e alle interlocuzioni avvenute con i gestori delle strutture ricettive del territorio, l’amministrazione comunale informa dell’attivazione della nuova piattaforma digitale dedicata alla gestione dell’imposta di soggiorno.

La piattaforma rappresenterà lo strumento unico attraverso il quale verranno effettuate tutte le comunicazioni e gli adempimenti relativi all’imposta. Il suo utilizzo diventerà obbligatorio a partire dal secondo trimestre del 2026.

«L’introduzione di questa piattaforma – dichiarano l’assessora ai Tributi Katiuscia Concas e l’assessore al Turismo Cristiano Spina – rappresenta un passo importante verso una gestione più semplice, trasparente e digitale dell’imposta di soggiorno. L’obiettivo è quello di supportare le strutture ricettive con strumenti efficienti e accompagnarle in questo percorso attraverso formazione e assistenza dedicata, rafforzando al tempo stesso la collaborazione tra amministrazione e operatori del settore turistico».

In un comunicato, l'amministrazione comunale fa sapere che «attraverso il sistema verrà generato l’avviso PagoPA, che costituirà l’unica modalità prevista per il riversamento dell’imposta di soggiorno. Una volta effettuato il pagamento, la ricevuta verrà contabilizzata automaticamente all’interno dell’applicativo e sarà disponibile nel giro di pochi minuti. Per accompagnare gli operatori in questa fase di transizione e garantire un utilizzo efficace della piattaforma, l’amministrazione comunale ha previsto un momento formativo dedicato alla presentazione delle funzionalità del sistema e delle opportunità offerte dal nuovo strumento digitale. Durante l’incontro verranno illustrate, tra le altre cose, le modalità di gestione degli alloggiati web, l’invio dei dati turistici e le principali procedure operative».

La sessione formativa si terrà giovedì 12 marzo alle ore 15,30. Sarà possibile partecipare in modalità online, tramite il link inviato via mail alle strutture registrate alla Banca Dati Strutture Ricettive (BDSR), oppure in presenza presso la sala consiliare del Comune di Sinnai.

L’incontro sarà registrato e reso disponibile nei giorni successivi nella homepage della piattaforma dedicata all’imposta di soggiorno, così da permettere a tutti gli operatori di consultare i contenuti in qualsiasi momento.

Nei giorni immediatamente precedenti alla formazione, dalla casella noreply@entrateonline.net verranno inviati il codice utente e il link per la creazione della password personale. In una fase successiva verrà inoltre comunicato l’obbligo di accesso alla piattaforma tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE).

L’amministrazione comunale ha inoltre previsto un canale dedicato di assistenza tecnica per supportare gli operatori nell’utilizzo del software, insieme ad ulteriori misure pensate per agevolare questa fase di avvio.

Alla comunicazione viene allegato un breve manuale con le prime indicazioni operative per l’utilizzo della piattaforma, mentre durante l’incontro formativo verranno illustrati nel dettaglio tutti gli strumenti disponibili. È inoltre allegato il regolamento comunale relativo all’imposta di soggiorno.

Si ricorda infine che, qualora non si sia ricevuto il link per l’accesso o si necessiti di assistenza per l’attivazione della CIE, è attivo il servizio di facilitazione digitale del Comune di Sinnai con i seguenti orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8,30 alle 11. E ancora, lunedì e mercoledì dalle 15,30 alle 17,30

Il servizio è disponibile in presenza al secondo piano del municipio, oppure tramite i seguenti contatti:

Email: aiutodigitale@comune.sinnai.ca.it

Telefono: 070 7690316 – 070 7690317 – 070 7690318

© Riproduzione riservata