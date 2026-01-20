Tragedia sfiorata in viale Arbatax a Tortolì. Una pianta è crollata su un’auto in transito, distruggendola nella parte anteriore. Due persone sono rimaste ferite, in maniera non grave, e sono state estratte dall’abitacolo dai vigili del fuoco.

Traffico paralizzato sull’arteria che collega il centro abitato e il borgo marinaro. Viabilità deviata su strade alternative. Sul territorio continuano a soffiare forti raffiche di scirocco.

