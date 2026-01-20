Il Comune di Capoterra, a stretto contatto con la centrale operativa della protezione civile regionale, ha deciso l’evacuazione di circa 120 residenti delle case più a ridosso del mare del condominio di Maddalena Spiaggia.

Gli abitanti della zona (già in parte allagata) coinvolti dal provvedimento dovrebbero essere trasferiti nella palestra comunale, ma la destinazione è ancora da definire.

La preoccupazione non viene dalle piogge: la minaccia è costituita dall’innalzamento del livello del mare, accompagnato dalle onde. La mareggiata deve ancora raggiungere il suo picco e il timore è che l’acqua possa entrare all’interno delle abitazioni.

- Notizia in aggiornamento –

