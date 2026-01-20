Nella zona di Sarroch, il pontile del porto Foxi è in condizioni critiche. La forza delle onde ha travolto numerose imbarcazioni: alcune sono state trascinate via dalla mareggiata, altre si sono schiantate contro gli scogli, riportando danni pesantissimi. Solo pochi proprietari, intervenuti in tempo, sono riusciti a mettere in salvo le proprie barche, mentre molti non hanno potuto fare nulla davanti alla rapidità e alla violenza dell’acqua.

La situazione ha reso necessario anche un intervento diretto dei Barracelli di Sarroch, che hanno disposto l’evacuazione di un’abitazione situata accanto al ristorante affacciato sul porticciolo di Foxi, ritenuta a rischio per la sicurezza delle persone che vi abitavano.

Una misura precauzionale, ma indispensabile, vista la continua pressione del mare sulle strutture della zona.

