Palestra sbarca in Nazionale maggiore. E Caprile potrebbe “celebrare” la sua seconda presenza. Nel campo delle ipotesi, visto che manca ancora l’ufficialità, ci sono però le pre-convocazioni del commissario tecnico Rino Gattuso, che ha inviato una lettera anche ai due rossoblù e a tutti gli altri azzurri – anche quelli “potenziali” – in vista della semifinale dei playoff per un posto ai Mondiali di giugno.

Il portiere e l’esterno rossoblù, tra i protagonisti in Serie A, sono in lista, con Palestra “chiamato” a furor di popolo fra i sicuri di una maglia.

L’Italia affronterà in semifinale l’Irlanda del Nord il 26 marzo alle 20.45 a Bergamo, con l’eventuale finale con una tra Galles e Bosnia Erzegovina.

Oltre Palestra, in prestito dall’Atalanta fino al 30 giugno, un posto nei portieri – rigorosamente dietro Donnarumma – potrebbe esserci anche per Caprile, protagonista anche lui di una stagione eccellente. Una maglia sicura dovrebbe averla anche l'ex centrocampista del Paris Saint Germain, ora in Qatar, Marco Verratti, per il ragazzo di Pescara un clamoroso ritorno. Un altro fra quelli che hanno ricevuto la pre-convocazione è Federico Chiesa, l’ala del Liverpool, come Verratti campione d’Europa 2021 con il ct Roberto Mancini.

Per il laterale rossoblù, il primo in Europa per dribbling riusciti, sarebbe la giusta consacrazione per una stagione vissuta da protagonista, nella quale ha letteralmente trascinato il Cagliari verso una posizione di classifica abbastanza sicura con la sua fisicità e il suo rigore tattico. Sarà l’Atalanta, dal 30 giugno, a decidere per lui: tenerlo o ricavarne una cifra tale da rinforzare un gruppo già validissimo.

Gattuso avrebbe in mente di riconsegnare a Verratti, oggi nell’Al-Duhail SC, una maglia di regista puro. Uno che “pensa veloce”, capacità che servirà nella partita secca che ci potrebbe spianare la strada per il Mondiale dopo due fallimenti. Mille giorni dopo l’ultima presenza, Verratti potrebbe costituire un centrocampo con Locatelli, Tonali e Barella non da poco. Verratti è in vacanza perché in Qatar – a causa del conflitto in Medio Oriente – il calcio è fermo. Gattuso a Londra ha incontrato Tonali e Chiesa, mentre non dovrebbe far parte dei convocati Zaniolo.

