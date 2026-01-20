Il rio di Tasonis, frazione di Sinnai a cinque chilometri dal paese, si è ingrossato facendo subito scattare l’intervento del Coc per un sopralluogo alla presenza della sindaca Barbara Pusceddu, dei carabinieri, della Polizia locale per la presenza di alcune famiglie oltre il fiume che si ingrossava dopo le piogge delle ultimi due giorni.

E come era successo cinque anni fa col rio che era straripato, anche questa volta si è temuto per il piccolo nucleo di persone residenti lungo il rio. Si è così deciso di invitare le stesse famiglie ad abbandonare le abitazioni.

Due hanno lasciato subito le case raggiungendo familiari in altri centri dell’hinterland. Altre due hanno deciso ugualmente di andare via spontaneamente. Nessun pericolo invece per altre famiglie che abitando su case su due piani, non corrono alcun pericolo. La situazione si è così normalizzata, tenuta comunque sotto controllo da parte del Coc.

QUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI IN TEMPO REALE

© Riproduzione riservata