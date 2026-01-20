Sono ingenti i danni provocati sulla Statale 195, la Sulcitana che collega Cagliari con il versante occidentale del Golfo degli Angeli, a causa della violenta mareggiata scatenata dal ciclone Harry.

La carreggiata ha ceduto in alcuni punti sotto la violenza dell’acqua, che ha sommerso la spiaggia di Giorgino. L’asfalto è stato squarciato e alcune barriere di protezione sono state trascinate via dalla furia del mare.

Dove la strada ha retto all’impatto è coperta da uno strato di posidonia oceanica.

Ma la pulizia sarà il problema minore: l’ultima perturbazione ha fatto emergere ancora di più l’inadeguatezza di questo fondamentale collegamento del sud Sardegna.

La strada è stata costantemente monitorata dagli operai dell’Anas a seguito della chiusura tra il ponte della Scafa e il chilometro 11. Ma ora la parola passerà agli ingegneri per la stima dei danni.

Deve anche essere stabilito quando la strada potrà riaprire al traffico.

Le indicazioni di Anas per la viabilità alternativa

«Il traffico», si legge in un comunicato di Anas, «può utilizzare un percorso alternativo lungo la Strada Statale 130 fino allo svincolo per la Strada Provinciale 2. Da qui si prosegue sulla strada consortile di Macchiareddu e sulla viabilità locale per raggiungere la Strada Provinciale 91». Ma la descrizione è troppo "semplicistica”: la “viabilità locale” è totalmente priva di segnalazioni e già negli ultimi giorni centinaia di automobilisti sono stati costretti a giri tortuosi prima di individuare, spesso un po’ a caso, la strada giusta. Vista la situazione di emergenza, è necessario intervenire subito.

