Cosa succede quando si incontrano narrazione e geografia? La risposta prova a darla l’Olbia Community Hub, che per il 17 marzo organizza a Poltu Cuadu una giornata-evento dedicata al maptelling. Un momento di co-creazione con i cittadini per condividere storie e costruire mappe.

A partire dalla sua sede, nel quartiere di Poltu Cuadu, l’Olbia Community Hub si prepara a diventare il punto di incontro per un confronto innovativo sul futuro del territorio, attraverso un nuovo modo di leggerlo, interpretarlo e valorizzarlo. L’iniziativa dedicata al Maptelling è in programma dalle 14 alle 17, e sarà curata da Sonia Malvica, ricercatrice presso l’Università degli Studi di Sassari ed esperta in geografia economico-politica, che opera nell’ambito dello Spoke 2 del progetto e.INS Ecosystem of Innovation for Next Generation Sardinia finanziato con il PNRR.

L’esperimento di maptelling nel quartiere di Poltu Cuadu consisterà in una vera e propria mappatura partecipata, un’uscita sul campo tra le vie del quartiere durante la quale verrà richiesto ai partecipanti di esplorare i luoghi e identificare dei punti strategici che verranno poi integrati all’interno della mappa. La scelta non è casuale: il contesto di Poltu Cuadu rappresenta un esempio significativo di territorio che può essere letto e raccontato attraverso connessioni tra identità, sviluppo, turismo, sostenibilità e innovazione. Adesioni gratuite e aperte fino alle 12 di martedì 10 marzo.

