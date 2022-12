Si conclude un anno di grandi eventi sportivi. Il Mondiale del Qatar, iniziato e finito tra le polemiche, ha appena incoronato campione iridato. Ma il 2022 è stato anche l'anno dello scudetto del Milan, della quattordicesima Champions del Real Madrid, della retrocessione in B del Cagliari e della grande affermazione delle azzurre del volley, terze ai Mondiali. In Sardegna brillano i playoff disputati dall'Olbia e il ripescaggio della Torres in LegaPro.

Quarta tappa: i principali eventi di sport del 2022

Gennaio

Novak Djokovic (Archivio/Ansa Di Marco)

Il tennista serbo Novak Djokovic perde il ricorso contro la cancellazione del suo visto per restare in Australia e il 16 gennaio viene espulso dal Paese. La decisione ha comportato la sua esclusione dagli Australian Open, uno dei tornei di tennis più importanti del mondo, che Djokovic aveva vinto otto volte negli ultimi 11 anni. La cancellazione del visto è stata decisa per via delle posizioni di Djokovic contrarie al vaccino contro il Covid.

Febbraio

La cerimonia di chiusura delle Olimpiadi invernali di Pechino (Archivio)

A febbraio l'Italia chiude con 17 medaglie le Olimpiadi invernali di Pechino: 2 ori, 7 argenti e 8 bronzi.

Marzo

La disperazione di Joao Pedro per l'eliminazione degli Azzurri

A nulla è servito l'esordio in azzurro comtro la Macedonia del Nord del capitano del Cagliari Joao Pedro, nel frattempo passato al Fenerbahçe. Il 24 marzo, allo stadio Barbera di Palermo, un gol di Trajkovski al 92' elimina l'Italia che non partecipa al Mondiale in Qatar. Dopo Russia 2018, altra amarezza per gli Azzurri che dominano la partita ma non riescono a sfruttare le tante palle gol create soprattutto con Berardi. Nella finale playoff i macedoni saranno sconfitti dal Portogallo.

Aprile

Zlatan Ibrahimovic con Mino Raiola

Il 30 aprile muore a Milano per una malattia polmonare il procuratore sportivo Mino Raiola. Aveva 54 anni. Tra i suoi assistiti più conosciuti in Italia, Zlatan Ibrahimovic, cui fino all'ultimo è stato legato da un'amicizia quasi fraterna. Fuoriclasse come Nedved, campioni come Pogba, gioiellini come Haaland, ma anche Balotelli e Donnarumma, per restare in Italia, oggi sono milionari (anche) grazie alle trattative imbastite da Raiola.

Maggio

I giocatori del Cagliari contestati dai tifosi a Venezia dopo la retrocessione in Serie B (Archivio)

Il 4 maggio, pareggiando sul campo dell'Entella, si ferma l'avventura nei playoff per la Serie B dell'Olbia. Il 22 maggio, mentre il Milan di Stefano Pioli, conquistava il suo diciannovesimo scudetto, il Cagliari viveva uno psicodramma al Penzo di Venezia. Con la Salernitana sconfitta per 1-4 in casa dall'Udinese, sarebbe bastato battere gli arancioneroverdi e conquistare la salvezza. Invece, al termine del match (0-0 con l’ultima in classifica), è arrivata la retrocessione più amara dell'ultracentenaria storia del club rossoblù. Il 29 maggio l'australiano Jai Hindley vince l'edizione numero 105 del Giro d'Italia di ciclismo. Battendo a Siviglia ai rigori il 18 maggio i Rangers, i tedeschi dell'Eintracht Francoforte hanno alzato l'Europa League. Il 28 maggio il Real Madrid di Carletto Ancelotti conquista a Parigi la sua quattordicesima Champions. A Tirana, tre giorni prima, la Roma vince la prima Conference League della storia.

Giugno

Fabio Liverani (Archivio)

Il Cagliari l’8 giugno ufficializza il nuovo allenatore: è Fabio Liverani.

Luglio

Jonas Vingegaard festeggia il successo al Tour (Epa/Horcajuelo)

Il 24 luglio il danese Jonas Vingegaard trionfa al Tour de France di ciclismo. Sul podio, con lui, anche il campione uscente Pogacar e Thomas.

Agosto

Dalia Kaddari (Archivio)

Dopo aver vinto i playoff di Serie D, la Torres il 3 agosto riceve la comunicazione ufficiale del ripescaggio in terza serie. Ai campionati Europei di atletica che si sono tenuti a Belgrado a metà agosto, Filippo Tortu arriva terzo nei duecento metri. Dalia Kaddari, sempre nei 200, taglia il prestigioso traguardo della finale. Alla finale non è approdata la staffetta 4X100, priva di Tortu, Jacobs e Desalu: la squadra dei sardi Lorenzo Patta e Hillary Wanderson Polanco Rijo, con Matteo Melluzzo e Ali Chituru. Decisivo il ricorso della Turchia.

Settembre

Il saluto di Roger Federer (Archivio/afp Coffrini)

Il 15 settembre Roger Federer, il più grande tennista della storia, comunica sul suo profilo Twitter che la Laver Cup è il suo ultimo torneo: «Ho 41 anni. Ho giocato più di 1500 partite in 24 anni. Ora devo riconoscere quando è il momento di terminare la mia carriera agonistica». A inizio settembre anche Serena Williams aveva comunicato il suo ritiro dal tennis, dopo l'eliminazione al terzo turno degli US Open 2022 nel match contro Ajla Tomljanović. Dopo aver eliminato la Serbia, si ferma ai quarti di finale l'avventura dell'Italbasket agli Europei, vinti dalla Spagna.

Ottobre

Alessia Orro

Si infrangono contro un Brasile fenomenale i sogni dell'Italia nei Mondiali di pallavolo femminile 2022. È il 13 ottobre: le sudamericane staccano il biglietto per la finale, dove poi saranno sconfitte dalle campionesse in carica della Serbia. Le azzurre di una superlativa Alessia Orro, due giorni dopo, vinceranno il bronzo battendo gli Stati Uniti. A fine partita c'è una coda polemica legata al razzismo. Protagonista Paola Egonu, che annunciò il suo addio alla Nazionale: "Mi hanno chiesto perché sono italiana, questa è stata la mia ultima partita". Per fortuna l'allarme pare rientrato. Qualche giorno prima, l'8 ottobre, grande impresa di Filippo Ganna: sulla pista del Tissot Velodrome di Grenchen, ha stabilito il nuovo record dell'ora con 56,792 km. Il precedente primato, stabilito ad agosto, apparteneva al britannico Dan Bigham con 55,548 km. Si interrompe il rapporto tra il Cagliari e il diesse Stefano Capozucca e il direttore generale Mario Passetti.

Novembre

Andrea Agnelli e Pavel Nedved (Archivio/Ansa Degl'Innocenti)

Nereo Bonato è il nuovo diesse del Cagliari. Il 28 novembre, come un fulmine a ciel sereno, si dimettono il presidente Andrea Agnelli e tutto il cda della Juventus, tra cui Pavel Nedved e Maurizio Arrivabene: decisive le contestazioni della Consob sulle plusvalenze. Max Verstappen vince il mondiale di Formula Uno e la Red Bull la classifica costruttori.

Dicembre

Claudio Ranieri

Il 16 dicembre muore a Roma Sinisa Mihajlovic. L’Argentina vince il mondiale in Qatar battendo la Francia. Terza la Croazia, per effetto del 2-1 sulla sorpresa Marocco. Viene esonerato Fabio Liverani, con il Cagliari quattordicesimo in classifica. Il 23 dicembre la società annuncia il ritorno di Claudio Ranieri.

