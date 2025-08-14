Jannik Sinner affronterà ai quarti di finale del Wta 1000 di Cincinnati il canadese Felix Auger-Aliassime, che ha battuto il francese Benjamin Bonzi per 6-4, 6-3.

Il numero uno al mondo ha battuto il francese Adrian Mannarino agli ottavi di finale del Wta 1000 di Cincinnati per 6-4 7-6 e va ai quarti. La vittoria al tie break, chiuso 7-4, dopo un lungo stop causato da un temporale che si è abbattuto sul centrale del torneo 1000 in Ohio.

«È un avversario molto difficile, diverso dagli altri giocatori», ha detto Sinner dopo la partita riferendosi a Mannarino, «sa leggere bene l'avversario. È stata dura chiudere il match, ma sono felice di essere arrivato ai quarti di finale», ha aggiunto.

(Unioneonline)

