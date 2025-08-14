Cincinnati, Sinner affronterà Auger-Aliassime ai quartiDopo l’interruzione per pioggia Mannarino battuto al tie break
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Jannik Sinner affronterà ai quarti di finale del Wta 1000 di Cincinnati il canadese Felix Auger-Aliassime, che ha battuto il francese Benjamin Bonzi per 6-4, 6-3.
Il numero uno al mondo ha battuto il francese Adrian Mannarino agli ottavi di finale del Wta 1000 di Cincinnati per 6-4 7-6 e va ai quarti. La vittoria al tie break, chiuso 7-4, dopo un lungo stop causato da un temporale che si è abbattuto sul centrale del torneo 1000 in Ohio.
«È un avversario molto difficile, diverso dagli altri giocatori», ha detto Sinner dopo la partita riferendosi a Mannarino, «sa leggere bene l'avversario. È stata dura chiudere il match, ma sono felice di essere arrivato ai quarti di finale», ha aggiunto.
(Unioneonline)