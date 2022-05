La Roma ha vinto la Conference League: il ritorno al successo dopo 14 anni di digiuno (la Coppa Italia 2008) segna anche il ritorno di un successo nelle coppe di un'italiana a distanza di dodici anni.

La squadra giallorossa porta a casa il secondo trofeo continentale della sua storia dopo aver battuto il Feyenoord per 1-0 con il tocco di sinistro di Zaniolo al 32' del primo tempo, su assist di Mancini e anticipando Trauner: stop di petto, tocco e rete, beffando un Bijlow apparso incerto.

A José Mourinho riesce l'ennesima magia. E' ancora lui, lo Special One, che ora ha 26 titoli in bacheca.

Con lui e con le sue lacrime finali si sono identificate le migliaia di tifosi romanisti che a Tirana hanno riempito metà stadio, superiori di numero ai tifosi avversari, alla fine impazzendo di gioia. Festa grande ovviamente anche nella Capitale.

Alla fine a sollevare la Coppa al centro del campo è il capitano romanista, e romano, Lorenzo Pellegrini, sulle note di "We are the Champions" subito sostituito dal "Dimmi cos'è" dell'inno romanista di Antonello Venditti.

