Il 22esimo Rally dei Nuraghi e del Vermentino, quinto round del Campionato Italiano Rally Terra, si correrà con base a Berchidda da giovedì 25 a sabato 27 settembre e, a dieci giorni dall’apertura delle iscrizioni, gli organizzatori della Rassinaby Racing sono volati in Finlandia per promuovere la manifestazione e le bellezze e le eccellenze della Sardegna al Lathi Ralli. Come nel 2023, l’associazione berchiddese, che da oltre due decenni organizza il rally tra Gallura e Monte Acuto, ha scelto di fare tappa nella culla della disciplina e lo sta facendo grazie a una collaborazione con la Fondazione di Sardegna nell’ambito dell’iniziativa “A Tavola col Vermentino”. La trasferta in Nord Europa ha sancito anche la prestigiosa partnership tra la Rassinaby Racing e gli organizzatori del Lahti Historic Rally, uno tra i rally storici più importanti al mondo a cui, venerdì e sabato, prenderà parte anche l’equipaggio portacolori del Rally dei Nuraghi e del Vermentino. Il leggendario Paolo Diana, funambolico pilota sammarinese che dal 2020 è uomo immagine del rally berchiddese, sarà in gara sulla celebre Fiat 131 Abarth con alle note il quotato navigatore berchiddese Francesco Fresu. Una vetrina che accenderà i riflettori anche sul settimo Rally Vermentino Historicu, quinto e penultimo appuntamento del Campionato Italiano Rally Terra Storico che si correrà assieme al Moderno.



Entusiasta Diana, molto atteso e amato dagli appassionati di tutta Europa: “Finalmente il sogno di correre in Finlandia si avvera, e si avvera nel migliore dei modi, assieme agli amici della Rassinaby e di Berchidda e portando nella terra dei Flying Finns i colori della Sardegna. Un’esperienza che sicuramente porterò sempre con me. Un grazie di cuore a chi ha contribuito ad avverare questo sogno. Adesso pensiamo a divertirci con mezzo occhio al cronometro”.

Soddisfatto anche il presidente della Rassinaby Racing Pietro Calvia “Questa trasferta nasce da un progetto impostato con la Fondazione di Sardegna con l’idea di promuovere il Rally dei Nuraghi e del Vermentino, ma non solo. L’obiettivo è anche abbinare alla promozione sportiva quella turistica e delle nostre eccellenze enogastronomiche, a partire dal prodotto principe che è il Vermentino. Oltre alla collaborazione in Finlandia con il Lathi Historic Rally, quest’anno, in occasione del nostro rally, organizzeremo anche un incontro coi giornalisti del settore in cui presenteremo il Vermentino di diverse aziende dei territori coinvolti, in particolare Berchidda, Oschiri e Monti”.

