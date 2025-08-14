Il Cagliari ha ceduto a titolo definitivo Sofiane Achour al Cosenza. L’attaccante francese classe 2005 è arrivato nell’Isola tre anni fa, nell’estate 2022: in under 18 ha messo a segno 18 reti in 21 gare, segnalandosi come giocatore molto promettente.

L’11 febbraio 2023 ha debuttato in under 20 e l’anno successivo ha realizzato il suo primo gol nel campionato Primavera 1. In totale ha messo a segno 16 reti in 67 partite ed è stato tra gli artefici dello storico trionfo in Coppa Italia Primavera.

Ora fa il salto tra i professionisti e va in Serie C, al Cosenza. Il club sardo lo ricorda e lo saluta così: «Esempio di serietà e dedizione al lavoro, il suo percorso di maturazione umana e calcistica continua in Italia. Buon proseguimento di carriera, Sofiane».

