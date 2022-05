Capolinea Chiavari: l’avventura dell’Olbia nei playoff di Serie C si ferma sul campo della Virtus Entella.

Forte dell’1-1 maturato stasera al “Comunale”, con botta e risposta tra Karic, per il vantaggio dei liguri, e Mancini per i bianchi, e della miglior classifica al termine della stagione regolare, la formazione di Gennaro Volpe stacca il pass per la fase nazionale.

Infrangendo il sogno della squadra di Max Canzi, che per qualificarsi doveva vincere, di giocare almeno una partita degli storici spareggi per la Serie B al “Nespoli”. L’impresa iniziata con la conquista dei playoff a fine campionato e il successo di domenica in casa dell’Ancona Matelica rimane incompiuta.

Un vero peccato per i bianchi, reduci da un’annata di alti e bassi culminata, poi, con un traguardo che resterà nella storia dei 117 anni del club gallurese. Smaltita la delusione e lasciata la fase nazionale dei playoff, al via domenica con gare di andata e ritorno, all’Entella – che, si dica, dopo la retrocessione dell’anno scorso punta a tornare prontamente in cadetteria – si penserà a programmare il prossimo torneo.

