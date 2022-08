Medaglia di bronzo per Filippo Tortu nei 200 metri ai campionati Europei di Monaco di Baviera. L'oro è andato al britannico Hughes.

L’atleta brianzolo di origine sarda ha chiuso al terzo posto con il tempo di 20"27, dietro a Hughes (20"07, primato stagionale) e all’altro atleta britannico Nethaneel Mitchell-Blake (20"17).

Per l’Italia argento e bronzo anche nei 3000 siepi: l'oro è andato al finlandese Raitanen, secondo posto per l'azzurro Ahmed Abdelwahed e medaglia di bronzo per Osama Zoghlami.

(Unioneonline/l.f.)

