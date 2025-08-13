Il Cagliari ha ufficializzato i numeri di maglia per la stagione 2025/26. Tra i nuovi acquisti, Luca Mazzitelli indosserà la maglia numero 4, mentre Semih Kılıçsoy giocherà con il 9.

Gennaro Borrelli ha scelto il 29, Michael Folorunsho il 90, mentre Sebastiano Esposito manterrà la maglia 94, già anticipata nei giorni scorsi.

Ci sono anche cambiamenti tra i giocatori già in rosa. Il portiere Elia Caprile vestirà la classica numero 1, mentre il fantasista Gianluca Gaetano rimane fedele alla storica maglia 10. Mattia Felici ha optato per la numero 17 e Giuseppe Ciocci indosserà la 24.

I nuovi numeri segnano l’inizio ufficiale della nuova stagione rossoblù, tra conferme di tradizione e novità che arricchiscono la rosa della squadra.

